Scuole chiuse, Conte: 'La Campania può farlo ma non è la decisione migliore. Non mi aspetto lockdown a Milano' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esprime più di un dubbio sulla scelta della Campania di chiudere le Scuole. Quanto alla Lombardia, la prima regione italiana per numero di contagi giornalieri, dice di non temere un lockdown a Milano. ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esprime più di un dubbio sulla scelta delladi chiudere le. Quanto alla Lombardia, la prima regione italiana per numero di contagi giornalieri, dice di non temere un. ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - occhio_notizie : Il parere di #Conte sulla decisione di #DeLuca - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Scuole chiuse in Campania, ecco perché De Luca ha firmato l'ordinanza più contestata -