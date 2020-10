Scuole chiuse, a Torrione la protesta delle famiglie della ‘Matteo Mari’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un bimbo solo con il suo banco monoposto davanti ai cancelli chiusi della scuola. Hanno deciso di protestare così le famiglie della scuola ‘Matteo Mari’ di Torrione a Salerno contro la chiusura dell’edificio scolastico disposta oggi da un’ordinanza regionale. Già nei giorni scorsi nello stesso istituto si erano registrati una serie di malcontenti sulla riorganizzazione della didattica. Oggi la decisione della forma di protesta singolare. Le mamme si stanno recando in Prefettura. Seguono aggiornamenti. L'articolo Scuole chiuse, a Torrione la protesta delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un bimbo solo con il suo banco monoposto davanti ai cancelli chiusiscuola. Hanno deciso dire così lescuola ‘Matteo Mari’ dia Salerno contro la chiusura dell’edificio scolastico disposta oggi da un’ordinanza regionale. Già nei giorni scorsi nello stesso istituto si erano registrati una serie di malcontenti sulla riorganizzazionedidattica. Oggi la decisioneforma disingolare. Le mamme si stanno recando in Prefettura. Seguono aggiornamenti. L'articolo, ala...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - rep_napoli : De Luca, scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre. La ministra Azzolina: 'Decisione grave e sbagliata' [di DARI… - atestaltasempre : RT @Adnkronos: #DeMagistris: '#DeLuca terrà #scuolechiuse fino a Natale' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Formia, al drive in di Gaeta tamponi su bimbi e personale della scuola di Castagneto

Scuole chiuse e altri bambini risultati positivi al Covid 19. La fotografia che il sindaco Paola Villa dà di quanto sta accadendo nel Comune di Formia non si distacca di molto da quanto sta accadendo ...

Coronavirus in Basilicata, focolaio al punto nascite del San Carlo dopo una festa fra ostetriche

Oltre al liceo di Tricarico, infatti, oggi resteranno chiuse anche scuola dell’infanzia e primaria a Castelmezzano, dove sarebbe stato accertato un contagio, e le scuole di ogni ordine e grado ad ...

Scuole chiuse e altri bambini risultati positivi al Covid 19. La fotografia che il sindaco Paola Villa dà di quanto sta accadendo nel Comune di Formia non si distacca di molto da quanto sta accadendo ...Oltre al liceo di Tricarico, infatti, oggi resteranno chiuse anche scuola dell’infanzia e primaria a Castelmezzano, dove sarebbe stato accertato un contagio, e le scuole di ogni ordine e grado ad ...