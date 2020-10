Roma Capitale, Ifo e Medicina Solidale insieme per screening a senza fissa dimora (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Roma Capitale, IFO – Regina Elena e San Gallicano e Istituto di Medicina Solidale hanno firmato un protocollo d’intesa che punta a offrire una piu’ efficace risposta socio-sanitaria alle persone in condizioni di fragilita’ estrema, non in carico ai servizi sociali e fuori dal sistema sanitario, che sono particolarmente a rischio di sviluppare patologie, come il SARS-Cov-2, e non sono a conoscenza o possiedono solo in parte le informazioni e gli strumenti necessari alla prevenzione. L’intesa si articola su azioni a piu’ livelli, di ricerca e di programmazione, al fine ultimo di rendere il sistema di accoglienza di Roma Capitale sempre piu’ efficace nel dare risposte tempestive e di qualita’. Grazie al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020), IFO – Regina Elena e San Gallicano e Istituto dihanno firmato un protocollo d’intesa che punta a offrire una piu’ efficace risposta socio-sanitaria alle persone in condizioni di fragilita’ estrema, non in carico ai servizi sociali e fuori dal sistema sanitario, che sono particolarmente a rischio di sviluppare patologie, come il SARS-Cov-2, e non sono a conoscenza o possiedono solo in parte le informazioni e gli strumenti necessari alla prevenzione. L’intesa si articola su azioni a piu’ livelli, di ricerca e di programmazione, al fine ultimo di rendere il sistema di accoglienza disempre piu’ efficace nel dare risposte tempestive e di qualita’. Grazie al ...

CarloCalenda : Ho passato la settimana a rivedere tutti i dati su servizi, crescita, demografia, bilancio etc di Roma. Non c’è un… - GDF : #GDF #Roma dona alla #Comunità di #SantEgidio oltre 85 mila capi di #abbigliamento #sequestrati, in un noto… - reportrai3 : Tra i no-mask che hanno manifestato a Roma sabato anche il sindacato Ugl della Polizia locale della capitale, con i… - LavoroLazio_com : Informagiovani Roma Capitale, un nuovo ciclo di seminari dedicati al Made in Italy Informagiovani Roma Capitale pro… - sotomajjor : RT @CarloCalenda: Ho passato la settimana a rivedere tutti i dati su servizi, crescita, demografia, bilancio etc di Roma. Non c’è un indica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capitale Roma Capitale, aperte nuove iscrizioni ai nidi Romasette.it Alcol test per monopattini e stop a sosta selvaggia. La proposta della svedese Voi, in arrivo flotta su Roma

ROMA - L'azienda svedese Voi Technology ... verrà attivato nella Capitale tramite App e sarà in grado dirilevare in pochi secondi i tempi di reazione degli utenti'', precisa l'azienda.

I fatti del giorno - Nord Africa

Roma, 16 ott 17:00 - (Agenzia Nova ... in arrivo dall'aeroporto internazionale di Mitiga, nella capitale, Tripoli, dopo uno stop nei collegamenti tra le due città di oltre un anno. Secondo l'ufficio ...

ROMA - L'azienda svedese Voi Technology ... verrà attivato nella Capitale tramite App e sarà in grado dirilevare in pochi secondi i tempi di reazione degli utenti'', precisa l'azienda.Roma, 16 ott 17:00 - (Agenzia Nova ... in arrivo dall'aeroporto internazionale di Mitiga, nella capitale, Tripoli, dopo uno stop nei collegamenti tra le due città di oltre un anno. Secondo l'ufficio ...