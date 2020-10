PSVR 2 per PS5 sarà un visore completamente wireless? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dei tre produttori di console, Sony è l'azienda che è andata più a fondo nello spazio emergente della realtà virtuale con PSVR. Alla fine, il dispositivo si è dimostrato abbastanza impressionante, ma proprio come la tecnologia stessa, sembra che il mondo non sia ancora del tutto pronto per la VR. Sebbene ci sono titoli che supportano l'headset, come Hitman 3, Sony non sa ancora cosa riserva il futuro per la realtà virtuale. Anche se al momento non ci sono notizie ufficiali, alcuni rumor potrebbero aver portato alla luce qualcosa di potenzialmente interessante.Come riportato dall'utente Twitter Lumen, apparentemente è stato trovato un codice nell'app di PS Remote Play che suggerisce una sorta di riproduzione remota tra PS5 e PSVR 2 (o come sarà chiamato). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dei tre produttori di console, Sony è l'azienda che è andata più a fondo nello spazio emergente della realtà virtuale con. Alla fine, il dispositivo si è dimostrato abbastanza impressionante, ma proprio come la tecnologia stessa, sembra che il mondo non sia ancora del tutto pronto per la VR. Sebbene ci sono titoli che supportano l'headset, come Hitman 3, Sony non sa ancora cosa riserva il futuro per la realtà virtuale. Anche se al momento non ci sono notizie ufficiali, alcuni rumor potrebbero aver portato alla luce qualcosa di potenzialmente interessante.Come riportato dall'utente Twitter Lumen, apparentemente è stato trovato un codice nell'app di PS Remote Play che suggerisce una sorta di riproduzione remota tra PS5 e2 (o come sarà chiamato). Leggi altro...

Eurogamer_it : #PSVR 2 per #PS5: nuovi indizi suggeriscono un headset completamente senza fili. - _betteronmyown_ : Comunque, best gioco per PSVR è Spider-Man: FFH - Virtual Experience... sarà pure semplice a livello tecnico e graf… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Pensavate di potervi liberare dei vecchi accessori? Invece #PSCamera e #DualShock4 saranno essenziali per utilizzare il… - PlayStationBit : Pensavate di potervi liberare dei vecchi accessori? Invece #PSCamera e #DualShock4 saranno essenziali per utilizzar… - emanuele_man1 : @Mausoleo87 @PlayStationIT Il ds4, comunicato mesi fa, non sarà compatibile con i giochi ps5, psvr è supportato, se… -

Ultime Notizie dalla rete : PSVR per PS5: brevetto mostra i nuovi controller per PSVR Tom's Hardware Italia PSVR 2 per PS5 sarà un visore completamente wireless?

Questo avrebbe davvero senso solo per un futuro headset, poiché l'attuale PSVR è cablato e PS5 avrà funzionalità Wi-Fi 6 per una connessione più fluida. Ovviamente, essendo nel mondo dei rumor, la ...

Nuove indiscrezioni su Sony PS5 e PSVR2

Indiscrezioni su nuove funzionalità di quella che dovrebbe essere la nuova Sony PSVR2 compatibile con PS5, arrivano da un dataminer via twitter.

Questo avrebbe davvero senso solo per un futuro headset, poiché l'attuale PSVR è cablato e PS5 avrà funzionalità Wi-Fi 6 per una connessione più fluida. Ovviamente, essendo nel mondo dei rumor, la ...Indiscrezioni su nuove funzionalità di quella che dovrebbe essere la nuova Sony PSVR2 compatibile con PS5, arrivano da un dataminer via twitter.