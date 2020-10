Povero secondo la dichiarazione dei redditi: ma aveva barca e Ferrari (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oltre 40 anni di bugie, nelle sue dichiarazioni risultava quasi nullatenente, ma faceva una comoda vita tra Ferrari e oggetti di lusso. Guardia di Finanza (Fonte foto: Getty Images)Per ben 40 anni ha dichiarato il falso, cioè di essere ai limiti con una vita davvero di stenti. L’imprenditore, che di anni ne ha 72, aveva beni di lusso tra cui una barca di 12 metri, quadri ed una Ferrari. Beni, quelli sequestrati dalla GdF, che hanno fatto calcolare una divisione tra beni dichiarati e beni posseduti, di circa 7 milioni di euro. Leggi anche >>> Incidente in Porche per il neomelodico De Martino: morto lo zio Adesso l’uomo deve restituire allo Stato, 12 milioni Una vita alle soglie della povertà, questo era quanto registrato al fisco, secondo le ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oltre 40 anni di bugie, nelle sue dichiarazioni risultava quasi nullatenente, ma faceva una comoda vita trae oggetti di lusso. Guardia di Finanza (Fonte foto: Getty Images)Per ben 40 anni ha dichiarato il falso, cioè di essere ai limiti con una vita davvero di stenti. L’imprenditore, che di anni ne ha 72,beni di lusso tra cui unadi 12 metri, quadri ed una. Beni, quelli sequestrati dalla GdF, che hanno fatto calcolare una divisione tra beni dichiarati e beni posseduti, di circa 7 milioni di euro. Leggi anche >>> Incidente in Porche per il neomelodico De Martino: morto lo zio Adesso l’uomo deve restituire allo Stato, 12 milioni Una vita alle soglie della povertà, questo era quanto registrato al fisco,le ...

