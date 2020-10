LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso in cerca di feeling nella FP1, inizio ritardato alle 10.25 per il freddo (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.58: Siamo a 7°C ad Aragon, c’è il sole, ma un vento gelido. 09.56: Attenzione, la FP1 prenderà il via alle 10.25, un ritardo di 30′ per il freddo. 09.55: Le gomme, come al solito, saranno un fattore determinante. 09.53: L’obiettivo dei piloti sarà quello di centrare un buon tempo già da questa FP1, in funzione della qualificazione alla Q2. 09.51: 4′ al via dunque di una FP1 importante. 09.48: Questo sarà lo scenario del MotorLand di Aragon, una pista particolare, che richiede grande potenza del motore, ma contemporaneamente maneggevolezza nelle curve più lente. Un mix che non ha quasi mai esaltato la Yamaha ma, mai come in questo caso, è vietato fare previsioni o ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.58: Siamo a 7°C ad, c’è il sole, ma un vento gelido. 09.56: Attenzione, la FP1 prenderà il via10.25, un ritardo di 30′ per il. 09.55: Le gomme, come al solito, saranno un fattore determinante. 09.53: L’obiettivo dei piloti sarà quello di centrare un buon tempo già da questa FP1, in funzione della qualificazione alla Q2. 09.51: 4′ al via dunque di una FP1 importante. 09.48: Questo sarà lo scenario del MotorLand di, una pista particolare, che richiede grande potenza del motore, ma contemporaneamente maneggevolezza nelle curve più lente. Un mix che non ha quasi mai esaltato la Yamaha ma, mai come in questo caso, è vietato fare previsioni o ...

