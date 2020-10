Lite per una donna in piazza: ragazzo spara ed uccide un 26enne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a colpi di pistola da un 28enne nella serata di ieri a Camporeale, in provincia di Palermo, dopo una Lite per una donna. Dramma a Camporeale, comune in provincia di Palermo, dove nella serata di ieri un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a colpi d’arma … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) Undi 26 anni è stato ucciso a colpi di pistola da un 28enne nella serata di ieri a Camporeale, in provincia di Palermo, dopo unaper una. Dramma a Camporeale, comune in provincia di Palermo, dove nella serata di ieri undi 26 anni è stato ucciso a colpi d’arma … L'articolo proviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : La Zanzara, lite tra il medico che nega i morti per Covid e Parenzo. “Sei un venduto come molti miei colleghi”. “Ci… - CiaoKarol : 'Elevo al Signore la mia preghiera, sono vicino ai familiari' ?? ADDIO A BENEDETTO: UCCISO A 26 ANNI ?????? - daniele19921 : RT @CiaoKarol: Benedetto, ucciso a 26 anni in una lite per una donna. Don Antono: ‘Elevo al Signore la mia preghiera’: Addio a Benedetto Fe… - CiaoKarol : Benedetto, ucciso a 26 anni in una lite per una donna. Don Antono: ‘Elevo al Signore la mia preghiera’: Addio a Ben… - damswinchester : RT @katerinaimani: per essere proprio diretti mi fa sesso quando si arrabbia ma ci penso più dopo diciamo, non proprio durante una lite per… -