Le mamme contro De Luca per la chiusura delle scuole (Di venerdì 16 ottobre 2020) La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, stabilita ieri con l'ordinanza del "governatore" della Campania Vincenzo De Luca, scatena i malumori anche da parte dei genitori del Salernitano. In mattinata, sono diventate virali sui social le foto di un bambino mentre, con il grembiule, è seduto vicino ad un banco monoposto davanti ai cancelli chiusi della scuola Matteo Mari nel quartiere Torrione a Salerno. Del fatto, però, la dirigente scolastica, Flavia Petti, dice all'AGI di «non essere a conoscenza» e di essere «totalmente estranea». Nei pressi di quell'istituto, intanto, si sono ritrovati genitori di bambini che frequentano diversi istituti scolastici salernitani. La maggior parte di loro ribadisce che la scuola è, sul fronte contagi, sicuramente più ...

Ultime Notizie dalla rete : mamme contro Scuole chiuse in Campania, protesta delle mamme contro De Luca: "A scuola bambini in sicurezza" TGCOM Le mamme contro De Luca per la chiusura delle scuole

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, stabilita ieri con l'ordinanza del "governatore" della Campania Vincenzo De Luca, scatena i malumori anche da parte dei genitori del Salernitano.