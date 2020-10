Juventus, Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora: “Non ho infranto il protocollo, è una bugia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “In Italia c’è un signore che dice che non ho rispettato il protocollo, ma in realtà è una bugia. Ho fatto tutto nel rispetto delle regole, d’accordo con la nazionale portoghese e con la Juventus“, queste le parole dell’attaccante dei bianconeri Cristiano Ronaldo, che durante una diretta su Instagram ha risposto alle accuse mosse dal ministro Vincenzo Spadafora, rassicurando sulle proprie condizioni. “Nonostante il tampone dica che ho il virus, io sto molto bene. Non ho né dolore né nessun sintomo. Sono a posto fisicamente e ho dormito bene. Mi auguro di tornare ad allenarmi e a giocare il prima possibile. Ringrazio tutti per i numerosi messaggi che ho ricevuto, ma ribadisco che sto molto bene” ha spiegato il portoghese. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “In Italia c’è un signore che dice che non ho rispettato il, ma in realtà è una bugia. Ho fatto tutto nel rispetto delle regole, d’accordo con la nazionale portoghese e con la“, queste le parole dell’attaccante dei bianconeri, che durante una diretta su Instagram ha risposto alle accuse mosse dal ministro Vincenzo, rassicurando sulle proprie condizioni. “Nonostante il tampone dica che ho il virus, io sto molto bene. Non ho né dolore né nessun sintomo. Sono a posto fisicamente e ho dormito bene. Mi auguro di tornare ad allenarmi e a giocare il prima possibile. Ringrazio tutti per i numerosi messaggi che ho ricevuto, ma ribadisco che sto molto bene” ha spiegato il portoghese.

juventusfc : Rientro a Torino di @Cristiano - - DiMarzio : #Juventus, #Ronaldo: 'Sono asintomatico, sto bene. Non vedo l'ora di tornare'. Il portoghese parla in diretta su In… - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo: 'Non permettere che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare' #coronavirus #CR7 - tricomundial : RT @JuvMania: Il “SIUUU” di Cristiano Ronaldo in quarantena! ???? #Juventus #CR7 - PAOLOVINCI82 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Ronaldo: 'Sono asintomatico, sto bene. Non vedo l'ora di tornare'. Il portoghese parla in diretta su Instagram h… -