Francia, decapitato un professore: aveva mostrato in classe vignette su Maometto. Si indaga per terrorismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nell'hinterland di Parigi un professore di Storia e Geografia è stato decapitato da un ragazzo di 18 anni. L'uomo insegnava nel liceo di Bois d'Aulne, a Confians-Sainte-Honorine. Secondo le prime informazioni riportate dal quotidiano Le Monde negli scorsi giorni avrebbe mostrato in classe delle caricature di Maometto durante un corso sulla libertà di espressione. La scelta del professore avrebbe sollevato le lamentele di qualche genitore. October 16, 2020 Il killer era nato a Mosca. Quando gli agenti lo hanno raggiunto si è presentato con quello che sembrerebbe un giubbotto esplosivo. Secondo le ricostruzioni della polizia, il ragazzo è stato ucciso durante uno scontro a fuoco ...

