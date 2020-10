Delitto di Macerata | confermato l' ergastolo per il pusher che smembrò Pamela

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Elena Barlozzari "Non giudicatemi per il colore della pelle". L'ultimo appello delnigeriano Innocent Oseghale non è servito a persuadere i giudici della sua innocenza:l'con isolamento diurno "Non ho ucciso… Non giudicatemi per il colore della pelle". L'ultimo appello delnigeriano Innocent Oseghale non è servito a persuadere i giudici della Corte di Assise di Appello di Ancona che oggi hannola sentenza di primo grado e quindi la condanna all’con isolamento diurno. La prima condanna La prima verità giudiziaria sulla fine diMastropietro è stata scritta dalla Corte di Assise dilo scorso 29 maggio. Dopo ...