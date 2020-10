De Luca chiude le scuole in Campania, Azzolina: “Inopportuno accanimento” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Visto il balzo di contagi in Campania ieri, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di chiudere le scuole primarie e secondarie e le attività in università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno, fino al 30 ottobre. L’ordinanza non è arrivata senza critiche. In prima linea, la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che ritiene la decisione del governatore campano una scelta sbagliatissima. >> Coronavirus dati spiegati: perché si sta perdendo il controllo dell’epidemia in Italia I contagi in Campania Ieri i nuovi contagi in Campania erano 1.127, contro gli 818 del giorno precedente. I guariti sono stati solo 317. Il saldo tra nuovi contagi e guariti ha quindi superato la cifra di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Visto il balzo di contagi inieri, il presidente della Regione Vincenzo Deha deciso dire leprimarie e secondarie e le attività in università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno, fino al 30 ottobre. L’ordinanza non è arrivata senza critiche. In prima linea, la ministra dell’istruzione Lucia, che ritiene la decisione del governatore campano una scelta sbagliatissima. >> Coronavirus dati spiegati: perché si sta perdendo il controllo dell’epidemia in Italia I contagi inIeri i nuovi contagi inerano 1.127, contro gli 818 del giorno precedente. I guariti sono stati solo 317. Il saldo tra nuovi contagi e guariti ha quindi superato la cifra di ...

