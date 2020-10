Covid: nuovo record in Germania, oltre 7.300 casi | preoccupano i morti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il record di del 15 ottobre, nuovo record di casi di coronavirus in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 contagiati per un totale di 348.557. Lo ha annunciato l’istituto Robert Koch. E’ il secondo giorno consecutivo che in Germania si registrano numeri così alti. Sale anche il bilancio delle vittime, con 324 persone decedute nelle … L'articolo Covid: nuovo record in Germania, oltre 7.300 casi preoccupano i morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo ildi del 15 ottobre,didi coronavirus indove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 contagiati per un totale di 348.557. Lo ha annunciato l’istituto Robert Koch. E’ il secondo giorno consecutivo che insi registrano numeri così alti. Sale anche il bilancio delle vittime, con 324 persone decedute nelle … L'articoloin7.300proviene da www.meteoweek.com.

