Coronavirus, il piano di emergenza della Campania: 1.651 nuovi posti letto e stop ai ricoveri ordinari programmati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Si corre ai ripari in Campania per l'incremento di contagi da Coronavirus che, nonostante le restrizioni del presidente De Luca, non si è riuscito a fermare. Il piano di emergenza entra nel vivo e il suo primo effetto è quello di bloccare i ricoveri ordinari programmati, sia medici che chirurgici, per consentire al sistema sanitario l'ingresso di pazienti Covid. Probabilmente, gli spazi ospedalieri che, da adesso, saranno riservati soltanto al circuito infettivologico non basteranno: nel piano è previsto l'allestimenti di 1.651 nuovi posti letto per le persone contagiate.

