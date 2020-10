Coronavirus: a Milano altri 2 pm positivi, subito procedure (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - Milano, 16 OTT - Salgono a tre i pm della Procura di Milano risultati positivi al Coronavirus. Nei giorni scorsi uno di loro, a casa in isolamento fiduciario, aveva comunicato ai colleghi di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, -, 16 OTT - Salgono a tre i pm della Procura dirisultatial. Nei giorni scorsi uno di loro, a casa in isolamento fiduciario, aveva comunicato ai colleghi di ...

petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus, a Milano l'indice Rt oltre quota 2. Nella città, gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli accettano solo… - Notiziedi_it : Coronavirus in procura a Milano: tre pm e un agente positivi, uno di loro ricoverato in ospedale - adario : RT @ilpost: Cosa sta succedendo a Milano -