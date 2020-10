Calciomercato Juventus, via libera Paratici: beffa al Milan (Di venerdì 16 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Manca ancora diverso tempo per arrivare al Calciomercato invernale ed estivo del 2021, ma le trattative per la Juventus sembrano già caldissime. Nomi in entrata e nomi in uscita: Fabio Paratici non vuole farsi mancare nulla e in vista delle prossime sessioni avrebbe già pensato ad alcuni profili da inserire nell’organico bianconero. Secondo le ultime notizie qualcosa potrebbe essere fatto soprattutto nel reparto offensivo, in modo da fornire soluzioni fresche e inedite ad Andrea Pirlo, desideroso di allestire una squadra frizzante e tecnica, che sappia proporre un calcio spumeggiante e senza fronzoli. E il via libera in tal senso non si sarebbe fatto attendere. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) NEWS– Manca ancora diverso tempo per arrivare alinvernale ed estivo del 2021, ma le trattative per lasembrano già caldissime. Nomi in entrata e nomi in uscita: Fabionon vuole farsi mancare nulla e in vista delle prossime sessioni avrebbe già pensato ad alcuni profili da inserire nell’organico bianconero. Secondo le ultime notizie qualcosa potrebbe essere fatto soprattutto nel reparto offensivo, in modo da fornire soluzioni fresche e inedite ad Andrea Pirlo, desideroso di allestire una squadra frizzante e tecnica, che sappia proporre un calcio spumeggiante e senza fronzoli. E il viain tal senso non si sarebbe fatto attendere. LEGGI ANCHE:...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - sportli26181512 : Juve: Paratici, Cherubini e Nedved, rivoluzione rimandata al 2021?: Rivoluzione solo rimandata alla Juventus? Come… - calciotoday_it : ??Sirene inglesi per #Dybala? ??La #Juventus fissa il prezzo #calciomercato #SerieA - TUTTOJUVE_COM : Lupo: 'Mercato ridimensionato anche per le big. Curioso di vedere Chiesa con la Juventus' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, che botta: arriva la notizia che fa tremare i tifosi Juvenews.eu Luperto, il Crotone ringrazia il Napoli: «Tante pretendenti, hanno scelto noi»

E l'esordio non sarà dei più agevoli visto che la prossima avversaria dei calabresi sarà la Juventus. «Anche se manca Cristiano Ronaldo la partita contro la Juventus resta difficilissima, ma proveremo ...

ESCLUSIVA SM – Dario Hubner: “Il Milan è un gruppo compatto. La tournée con i rossoneri fu bellissima”

Grande esperto di calcio e attuale allenatore di una squadra di ragazzi ... qualche giorno dopo il Milan andava a giocare contro la Juventus a Manchester la finale di Champions League“. La tournée con ...

E l'esordio non sarà dei più agevoli visto che la prossima avversaria dei calabresi sarà la Juventus. «Anche se manca Cristiano Ronaldo la partita contro la Juventus resta difficilissima, ma proveremo ...Grande esperto di calcio e attuale allenatore di una squadra di ragazzi ... qualche giorno dopo il Milan andava a giocare contro la Juventus a Manchester la finale di Champions League“. La tournée con ...