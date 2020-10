Bologna stringe su movida, chiude altre due piazze (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel cuore della zona universitaria, dopo crescita contagi. Via libera a forme di chiusura “parziale” di alcune piazze della movida a Bologna per limitare assembramenti ed evitare potenziali contagi da Covid-19. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità gratis da MeteoWeek Il Comitato per l’ordine e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel cuore della zona universitaria, dopo crescita contagi. Via libera a forme di chiusura “parziale” di alcunedellaper limitare assembramenti ed evitare potenziali contagi da Covid-19. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità gratis da MeteoWeek Il Comitato per l’ordine e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MilanoFinanza : Fiere. Rimini-Vicenza stringe su Bologna - ffortuzzi : RT @passantedimezzo: Aitini contro Lepore: 'Candidato sindaco? Ha capito male' 'Chi stringe accordi coi centri sociali non sta dalla mia p… - Acaiulo : RT @passantedimezzo: Aitini contro Lepore: 'Candidato sindaco? Ha capito male' 'Chi stringe accordi coi centri sociali non sta dalla mia p… - passantedimezzo : Aitini contro Lepore: 'Candidato sindaco? Ha capito male' 'Chi stringe accordi coi centri sociali non sta dalla mi… - SportandoIT : Fortitudo Bologna: Adrian Banks stringe i denti e sarà in campo contro Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna stringe Bologna stringe su movida, chiude altre due piazze - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Bologna stringe su movida, chiude altre due piazze

Nel cuore della zona universitaria, dopo crescita contagi. Via libera a forme di chiusura “parziale” di alcune piazze della movida a Bologna per limitare assembramenti ed evitare potenziali contagi da ...

Mazara: individuati i fiancheggiatori di Vito Bigione, ecco chi sono

Blitz della Polizia di Stato nelle città di Mazara del Vallo, Bologna e Imola, dove gli uomini del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Trapani, Palermo e Bologna, hanno eseguito sei p ...

Nel cuore della zona universitaria, dopo crescita contagi. Via libera a forme di chiusura “parziale” di alcune piazze della movida a Bologna per limitare assembramenti ed evitare potenziali contagi da ...Blitz della Polizia di Stato nelle città di Mazara del Vallo, Bologna e Imola, dove gli uomini del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Trapani, Palermo e Bologna, hanno eseguito sei p ...