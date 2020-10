Benigno Canavese. Ermanna Pedrini uccisa dal figlio Renato Vecchia

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma familiare nel Torinese., 64 anni, è stataa coltellate nella sua villetta in via Ivrea 24 a San. Il, 44 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio. L’uomo si trovava a Pont, a casa di un conoscente e all’arrivo dei militari si è subito consegnato. I rapporti tra la madre e ilerano tesi a causa delle continue richieste di denaro di, vedova da un anno, abitava da sola nella palazzina in cui lavorava anche come parrucchiera. Alcuni parenti che vivono nella stessa strada hanno ...