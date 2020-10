11 morti e focolaio in Aou Sassari | 6 indagati

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Chiusa inchiesta Nas su decessi e contagi in Cardiologia. Su disposizione della Procura dii carabinieri del Nas hanno notificato oggi la chiusura delle indagini a 5 dirigenti dell’Aou die uno dell’Ats,per la morte per Covid di 11 persone e per i numerosi contagi fra pazienti e personale sanitario avvenuti all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.