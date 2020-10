Zebra Technologies | nuovi dispositivi per il personale infermieristico

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ZTechnoligies ha recentemente annunciato nuove soluzioni nell’ambitoper consentire la corretta identificazione del paziente, aumentare l’efficienza operativa e fornire una migliore assistenza sanitaria, con più di 10.000 partner attivi in più di 100 cento nazioni, fornisce soluzioni end-to-end su misura per tantissimi settori. Nel 2020è stata inserita nella classifica di Forbes Global 2000. Il Mobile Computer TC21-HC e TC26-HC e il nuovo Scanner Serie CS60-HC sono appositamente progettati per il settore. Rappresentano l’impegno costante diper soddisfare le esigenze dei presidi ospedalieri con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ...