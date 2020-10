Villaricca Calcio | ecco due colpi di mercato | firmano Luongo e De Stefano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Ilpiazza duedia pochi giorni dal debutto in Prima categoria.due centrocampisti, Ciroe Antonio Deè un 19enne che arriva in prestito dal Giugliano. Ha firmato nella sede della società giallorossa alla presenza del direttore Ciro Abbate. E’ un esterno di centrocampo, cresciuto nella società Ciccio Foggia ed ha vestito anche le maglie di Oasi, Sport Village e quella del Foiano in Toscana. “Ho l’ambizione di vincere il campionato colcosì come in tutte le squadre in cui ho giocato fino ad oggi e come è successo lo scorso anno” ha ...