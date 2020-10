Un altro duetto tra J-Ax ed Ermal Meta | un “jolly” pronto da giocare

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) C’è un secondotra J-Ax edgià quasi. Il rapper racconta di averlo nel cassetto,per essere tirato fuori alla prima occasione utile. Lo ha confidato a Radio Italia. Il J-Ax Day di Radio Italia ha portato il rapper a parlare del suo recente successo con Mr.Rain, Via Di Qua, il nuovo singolo di cui è disponibile anche il video ufficiale. Per i due rapper è la prima collaborazione in assoluto del loro percorso, il primo incontro artistico dal quale è emerso un feat. sorprendente. Ma J-Ax non è nuovo ai duetti e alle collaborazioni. Nel corso degli anni ne ha pubblicate decine, con gli artisti più vari. Molto apprezzata quella consulle note di Un’Altra Volta Da ...