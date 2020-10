Tiziano Ferro rivela il suo passato da alcolista: “Volevo morire, non pensavo più” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i tanti momenti importanti della lettera scritta da Tiziano Ferro per il Corriere della Sera e pubblicata dall’inserto Sette, c’è una confessione che si prepara a sconvolgere quanto i milioni di fan del musicista pensavano di sapere per assodato. In questo passaggio, la star di Accetto Miracoli ammette finalmente al suo pubblico il momento forse più oscuro della sua vita; quello dell’alcolismo, affrontato negli anni di maggior successo come meccanismo di resistenza allo stress. Un vizio nato, come spesso avviene, quasi per gioco, e presto in grado di prendere il sopravvento sulla vita intera dell’artista. Il periodo più oscuro della vita di Tiziano Ferro raccontato al Corriere: “La band mi convinse a bere e non mi fermai più. Ero un ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i tanti momenti importanti della lettera scritta daper il Corriere della Sera e pubblicata dall’inserto Sette, c’è una confessione che si prepara a sconvolgere quanto i milioni di fan del musicista pensavano di sapere per assodato. In questo passaggio, la star di Accetto Miracoli ammette finalmente al suo pubblico il momento forse più oscuro della sua vita; quello dell’alcolismo, affrontato negli anni di maggior successo come meccanismo di resistenza allo stress. Un vizio nato, come spesso avviene, quasi per gioco, e presto in grado di prendere il sopravvento sulla vita intera dell’artista. Il periodo più oscuro della vita diraccontato al Corriere: “La band mi convinse a bere e non mi fermai più. Ero un ...

