Shawn Mendes su Netflix per “In Wonder” un documentario che anticipa il suo quarto album d’inediti

Un nuovo documentario su Shawn Mendes, In Wonder , è in arrivo su Netflix. Il documentario andrà in onda il 23 novembre, pochi giorni prima del quarto album in studio del cantautore canadese, Wonder , che arriverà il 4 dicembre. Mendes ha pubblicato la title track dell'album come singolo anticipato il 2 ottobre. Il lungometraggio, diretto dal regista veterano di video musicali Grant Singer, è uno sguardo intimo alla vita e al viaggio di Mendes, girato negli ultimi anni. In Wonder conterrà probabilmente filmati di Mendes dal suo tour mondiale omonimo del 2019 che lo ha portato attraverso il Nord e Sud America, ...

