Scuole chiuse in Campania, i sindaci: "Provvedimento insensato e controproducente" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'ASMEL, Associazione che riunisce oltre 3.300 Comuni di tutta Italia, tra cui quasi tutti quelli campani, si schiera contro l'ordinanza del governatore De Luca che chiude le Scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. "Le Scuole sono l'ultima istituzione a dover chiudere – spiega Francesco Pinto, segretario generale ASMEL – finanche in stato di guerra. La soluzione di De Luca va al di là di qualsiasi logica. I dati ufficiali indicano che le Scuole sono il luogo più sicuro contro i contagi, al pari dei posti di lavoro, tutti molto attrezzati al riguardo. Al contrario, sono i mezzi pubblici dove la gente è letteralmente ammassata, la fonte di sicuro contagio. I titolari di bus privati, parcheggiati nelle autorimesse per ...

