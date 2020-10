Mps, gli ex vertici Viola e Profumo condannati a 6 anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Concluso il processo di primo grado su Mps. Gli ex vertici Viola e Profumo condannati a 6 anni per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. MILANO – Si è concluso il processo di primo grado su Mps. Gli ex vertici dell’Istituto, Fabrizio Viola e Alessandro Profumo (ad di Leonardo), sono stati condannati a 6 anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. I due dovranno pagare anche una multa da 2,5 milioni di euro. Sul banco degli imputati c’era anche l’ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori. Il manager è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali. Possibile un ricorso in secondo grado, ma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Concluso il processo di primo grado su Mps. Gli exa 6per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. MILANO – Si è concluso il processo di primo grado su Mps. Gli exdell’Istituto, Fabrizioe Alessandro(ad di Leonardo), sono statia 6di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. I due dovranno pagare anche una multa da 2,5 milioni di euro. Sul banco degli imputati c’era anche l’ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori. Il manager è stato condannato a 3e 6 mesi per false comunicazioni sociali. Possibile un ricorso in secondo grado, ma ...

