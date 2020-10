Massimo Sestini alla leghista Silvia Piani: non «strumentalizzare il mio scatto sui migranti» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non vuole rivendicare solo «il diritto d’autore» di quello scatto ma anche «il valore morale di quella foto». Lo comunica apertamente Massimo Sestini, celebre fotoreporter che con lo scatto che l’assessora per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Lombardia Silvia Piani ha strumentalizzato ha vinto il World Press Photo 2015, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale. La richiesta arriva due giorni dopo la condivisione sui social della Piani dello scatto strumentalizzato per fini politici con il simbolo di Lega Salvini Premier. LEGGI ANCHE >>> Silvia Piani della Lega in Lombardia, il post che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non vuole rivendicare solo «il diritto d’autore» di quelloma anche «il valore morale di quella foto». Lo comunica apertamente, celebre fotoreporter che con loche l’assessora per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Lombardiaha strumentalizzato ha vinto il World Press Photo 2015, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale. La richiesta arriva due giorni dopo la condivisione sui social delladellostrumentalizzato per fini politici con il simbolo di Lega Salvini Premier. LEGGI ANCHE >>>della Lega in Lombardia, il post che ...

Mariann87760400 : RT @aydan_m_: ?? 'In esclusiva sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 14 ottobre, Can Yaman si racconta a cuore aperto. Il servizio fo… - DLocascio68 : RT @CY_mybreath: #Repost @chimagazineit ESCLUSIVO ?? Backstage dal set del servizio di CAN YAMAN sul numero in edicola questa settimana. Ec… - Agostin42028100 : RT @canyamanitalian: In esclusiva sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 14 ottobre ???? «CAN YAMAN COME NON LO AVETE MAI VISTO »?? Si ra… - Giusepp94424661 : RT @FanClubAlbatros: #repost @chimagazine ESCLUSIVO ?? Backstage dal set del servizio di CAN YAMAN sul numero in edicola questa settimana. E… - MariLu201068 : RT @Antonel14948106: Nulla da dire ?? #Repost @chimagazineit • • • • • • ESCLUSIVO ?? Backstage dal set del servizio di CAN YAMAN sul numero… -