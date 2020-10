Fonseca: “Friedkin mi ha colpito positivamente. Ci servirebbe un ds” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una lunga intervista quella concessa da Paulo Fonseca a Record. L’allenatore della Roma ha fatto un bilancio del suo primo anno in giallorosso e ha parlato del mercato e del cambio di proprietà: “Dobbiamo renderci conto che c’è stato un profondo cambiamento nel club da quando sono arrivato: il cambio di proprietà e la questione del direttore sportivo, che può finalmente arrivare. È importante ora stabilizzarsi e trovare il giusto equilibrio per ottenere risultati positivi. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, in cui abbiamo iniziato a costruire una squadra molto giovane. Il 5° posto dello scorso anno? Non mi considero mai soddisfatto, neanche quando vinco, ma ritengo sia stata una stagione positiva: abbiamo fatto 70 punti, l’anno prima sarebbero stati sufficienti per qualificarci e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una lunga intervista quella concessa da Pauloa Record. L’allenatore della Roma ha fatto un bilancio del suo primo anno in giallorosso e ha parlato del mercato e del cambio di proprietà: “Dobbiamo renderci conto che c’è stato un profondo cambiamento nel club da quando sono arrivato: il cambio di proprietà e la questione del direttore sportivo, che può finalmente arrivare. È importante ora stabilizzarsi e trovare il giusto equilibrio per ottenere risultati positivi. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, in cui abbiamo iniziato a costruire una squadra molto giovane. Il 5° posto dello scorso anno? Non mi considero mai soddisfatto, neanche quando vinco, ma ritengo sia stata una stagione positiva: abbiamo fatto 70 punti, l’anno prima sarebbero stati sufficienti per qualificarci e ...

napolista : #Fonseca: “Molto colpito da #Friedkin. Serve un direttore sportivo che costruisca una squadra vincente” A Record: “… - gizzo97 : RT @corgiallorosso: #Fonseca: “Colpito dalla vicinanza dei #Friedkin alla squadra. Voglio vincere in Italia. Potevamo fare un mercato migli… - SportRepubblica : Roma, Fonseca non si sente a rischio: 'Da Friedkin totale fiducia in me' - RepAsRoma : Roma, Fonseca non si sente a rischio: 'Da Friedkin totale fiducia in me' - Datafriedkin : RT @jerryscottismo: Sono rimasto favorevolmente colpito da Friedkin però ha fatto un mercato di merda. (Fonseca) -