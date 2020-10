Di Maio esultava, i Benetton oggi ridono: l’accordo col governo li renderebbe (molto) più ricchi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doveva essere un accordo dai mille vantaggi, già celebrato ampiamente dal governo giallorosso, presentato agli italiani come un atto di forza che metteva definitivamente alla porta i Benetton, rei di una gestione scriteriata delle nostre autostrade, per dare inizio a una nuova era. Niente di più sbagliato. Il prezzo da pagare sarà alto, altissimo. E col passare dei mesi la posizione dell’esecutivo Conte si è fatta sempre più debole. Gli accordi annunciati tra mille osanna a luglio sono ormai carta straccia. E ora le parti discutono su basi ben diverse: la vendita dell’88% di Atlantia alla Cassa Depositi e Prestiti e ad altri investitori. Le conseguenze sono semplici da delineare: i soldi che la Cassa dovrà mettere sul piatto affinché l’affare vada in porto finiranno direttamente nelle ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doveva essere un accordo dai mille vantaggi, già celebrato ampiamente dalgiallorosso, presentato agli italiani come un atto di forza che metteva definitivamente alla porta i, rei di una gestione scriteriata delle nostre autostrade, per dare inizio a una nuova era. Niente di più sbagliato. Il prezzo da pagare sarà alto, altissimo. E col passare dei mesi la posizione dell’esecutivo Conte si è fatta sempre più debole. Gli accordi annunciati tra mille osanna a luglio sono ormai carta straccia. E ora le parti discutono su basi ben diverse: la vendita dell’88% di Atlantia alla Cassa Depositi e Prestiti e ad altri investitori. Le conseguenze sono semplici da delineare: i soldi che la Cassa dovrà mettere sul piatto affinché l’affare vada in porto finiranno direttamente nelle ...

