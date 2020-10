De Luca chiude scuole e atenei in Campania. Ministro Azzolina: “Decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, vara ulteriori misure di contenimento dopo l’impennata di contagi di coronavirus in Campania. Il governatore ha detto che fino al 30 ottobre le attività scolastiche sono sospese in tutta la Regione e le lezioni sono consentite solo “a distanza”. Didattica da remoto anche in università, con l’eccezione delle matricole. Il Ministro Azzolina: “Decisione gravissima”. Il Ministro attacca: “De Luca ha sbagliato” – Il Ministro dell’Istruzione dice che quella del presidente della Campania è stata una disposizione “profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente della, Vincenzo De, vara ulteriori misure di contenimento dopo l’impennata di contagi di coronavirus in. Il governatore ha detto che fino al 30 ottobre le attività scolastiche sono sospese in tutta la Regione e le lezioni sono consentite solo “a distanza”. Didattica da remoto anche in università, con l’eccezione delle matricole. Il: “Decisione gravissima”. Ilattacca: “Deha sbagliato” – Ildell’Istruzione dice che quella del presidente dellaè stata una disposizione “profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un ...

