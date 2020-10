Covid, marea di contagi in Francia, oltre 30mila, e in Gran Bretagna, 19mila, (Di giovedì 15 ottobre 2020) C'è un nuovo picco di contagi in Francia, dove per la prima volta in un solo giorno vengono segnalati 30mila nuovi positivi al Covid. Il ministro della Salute ne ha annunciati 30.651, con un tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) C'è un nuovo picco diin, dove per la prima volta in un solo giorno vengono segnalatinuovi positivi al. Il ministro della Salute ne ha annunciati 30.651, con un tasso di ...

Nonnepossopi1 : RT @RadioSavana: Discoteche chiuse, locali e ristoranti con obbligo chiusura ore 23 mentre le sale Bingo rimangono aperte senza limitazioni… - figliocomunista : Il governo ha tutte le sue colpe per non aver provveduto ad agire dove poteva. Ma ci sono una marea di situazioni i… - ascy270163 : IL COVID È LA PIÙ GRANDE PRESA PER IL CULO CHE I NUOVI RICCHI POTESSERO ORGANIZZARE, NON SAPPIAMO COS'È IL COVID, M… - alex271110 : @TizianaRivale Questo è vero, io sono andato in ospedale non esiste nessun medico, infermieri o operatori dell’ospe… - RobertoDiCristo : RT @Deiana_Luca9: La faccia tosta grande come la capanna dello Zio Tom di uno che ha promesso marea di soldi mai arrivati #Dpcm #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid marea Covid, marea di contagi in Francia (oltre 30mila) e in Gran Bretagna (19mila) TGCOM Covid, marea di contagi in Francia (oltre 30mila) e in Gran Bretagna (19mila)

C'è un nuovo picco di contagi in Francia, dove per la prima volta in un solo giorno vengono segnalati 30mila nuovi positivi al Covid. Il ministro della Salute ne ha annunciati 30.651, con un tasso di ...

Il digiuno di Ciro, Agnelli e Rebic out: le notizie di oggi

Nelle ultime ore una pioggia di critiche si è scaricata su Ciro Immobile, reo di un’altra prestazione grigia e senza gol contro l’Olanda. La Scarpa d’Oro 2019/20 non ha esi ...

C'è un nuovo picco di contagi in Francia, dove per la prima volta in un solo giorno vengono segnalati 30mila nuovi positivi al Covid. Il ministro della Salute ne ha annunciati 30.651, con un tasso di ...Nelle ultime ore una pioggia di critiche si è scaricata su Ciro Immobile, reo di un’altra prestazione grigia e senza gol contro l’Olanda. La Scarpa d’Oro 2019/20 non ha esi ...