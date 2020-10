Covid-19, ultime notizie – Contagi record in Abruzzo: +203 nuovi casi in 24 ore. Mai accaduto da inizio pandemia. Lancet: «Immunità di gregge soluzione pericolosa» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, i decessi sfiorano il raddoppio in 24 ore: + 83. I nuovi Contagi arrivano a 8.804. +47 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile 15 ottobreCoronavirus in Lombardia, più di 1.000 casi solo a Milano. Salgono i decessi: +26 – Il bollettino della Regione Lombardia 15 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiStando ai dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University sono 38,5 ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, i decessi sfiorano il raddoppio in 24 ore: + 83. Iarrivano a 8.804. +47 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile 15 ottobreCoronavirus in Lombardia, più di 1.000solo a Milano. Salgono i decessi: +26 – Il bollettino della Regione Lombardia 15 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per lain Italia e nel mondo – Le immaginiStando ai dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University sono 38,5 ...

Corriere : Trump: «100 milioni di dosi di vaccino entro l’anno». E Merkel annuncia nuove restrizioni - Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 4.619 ma è basso anche il numero dei tamponi effe… - RedazioneAdp : Covid, nelle ultime 24 ore un decesso e 63 nuovi soggetti positivi - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: In un momento di pieno covid un governo di usurai chiedono le ultime gocce di sangue agli italiani.. Da domani 9 mili… -