Conte: “Lockdown a Natale? Non è escluso, dipende dagli italiani” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri l’ipotesi è stata lanciata dai virologi. Crisanti in testa. E subito in rete sono partite le proteste di cittadini e commercianti. Adesso arriva la non smentita del premier Conte il quale, anzi, scarica già la responsabilità sugli italiani. La questione scotta: si parla di un possibile lockdown a Natale. Contro l’impennata dei contagi da coronavirus bisogna “rispettare le regole restrittive varate dal governo. E smettiamola con le polemiche e i dibattiti. La formula vincente è collaborare”. È questo l’appello del premier Giuseppe Conte che, da Capri, si dice soddisfatto dal voto del Senato da cui, sottolinea, emerge una “grande prova della maggioranza”. E non si sottrare ai temi che agitano il Paese. A cominciare dall’emergenza Covid-19. In ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri l’ipotesi è stata lanciata dai virologi. Crisanti in testa. E subito in rete sono partite le proteste di cittadini e commercianti. Adesso arriva la non smentita del premieril quale, anzi, scarica già la responsabilità sugli italiani. La questione scotta: si parla di un possibile lockdown a. Contro l’impennata dei contagi da coronavirus bisogna “rispettare le regole restrittive varate dal governo. E smettiamola con le polemiche e i dibattiti. La formula vincente è collaborare”. È questo l’appello del premier Giuseppeche, da Capri, si dice soddisfatto dal voto del Senato da cui, sottolinea, emerge una “grande prova della maggioranza”. E non si sottrare ai temi che agitano il Paese. A cominciare dall’emergenza Covid-19. In ...

