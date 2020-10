Contagio no stop. Balzo per nuovi ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono numeri record. Contagi raddoppiati in una settimana nel Paese. Ieri 7332 positivi, 152mila i tamponi. Obiettivo di governo e Comitato tecnico, l'aumento di tamponi molecolari e test rapidi per ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono numeri record. Contagi raddoppiati in una settimana nel Paese. Ieri 7332 positivi, 152mila i tamponi. Obiettivo di governo e Comitato tecnico, l'aumento di tamponi molecolari e test rapidi per ...

partenogenesi : Se ogni persona pensasse prima di lamentarsi delle cose che non abbiamo potuto fare. Il Covid non è un qualcosa che… - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: Stop alle riunioni familiari in Irlanda. Chiuse palestre, piscine, centri ricreativi e i punti vendita non essenziali. https… - LaStampa : Stop alle riunioni familiari in Irlanda. Chiuse palestre, piscine, centri ricreativi e i punti vendita non essenzia… - Sangreitaliana2 : RT @fanpage: Nuovo #DPCM, norme più stringenti sugli eventi privati, tra i principali veicoli di contagio - MarioN9926 : Non condivido l'atteggiamento di chi difende il Napoli dicendo 'si è premurato di non giocare per evitare il contag… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio stop Virus, impennata di contagi: stop alla sosta in piedi davanti ai locali la Repubblica Covid-19: Salta la Fiera d’Ottobre di Rovigo

[EMERGENZA CORONAVIRUS] Annullata la 538^ edizione della Fiera di Rovigo, l’aumento esponenziale dei contagi in Italia e le nuove normative hanno imposto una decisione di assoluto rigore ...

Covid in UE. In Francia e Belgio coprifuoco notturno. In Germania stop a feste con più di 10 persone. Ecco cosa accade in Europa

In Irlanda del Nord si tornano a chiudere le scuole, mentre nei Paesi Bassi e in Catalogna si è deciso di chiudere a bar e ristoranti. La Francia annuncia il coprifuoco a Parigi e in altre città dalle ...

[EMERGENZA CORONAVIRUS] Annullata la 538^ edizione della Fiera di Rovigo, l’aumento esponenziale dei contagi in Italia e le nuove normative hanno imposto una decisione di assoluto rigore ...In Irlanda del Nord si tornano a chiudere le scuole, mentre nei Paesi Bassi e in Catalogna si è deciso di chiudere a bar e ristoranti. La Francia annuncia il coprifuoco a Parigi e in altre città dalle ...