Assegno divorzile: cos'è, come si calcola e importo. La guida (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assegno divorzile: cos'è, come si calcola e importo. La guida Gli ultimi dati disponibili ci dicono che i divorzi in Italia, continuano ad aumentare. E proprio come in Cina, anche nel nostro paese, in queste settimane si sta registrando un boom delle rotture dei legami matrimoniali, probabilmente causate dal periodo di convivenza forzata da lockdown per Covid-19, che ha talvolta acuito tensioni, attriti e differenze caratteriali tra i coniugi. Qui di seguito vogliamo pertanto far luce su un argomento che interesserà tutti coloro che vogliono o vorrebbero concludere la loro esperienza matrimoniale non positiva, optando per il divorzio. Che cos'è insomma l'Assegno divorzile? come ...

Mantenimento di figli maggiorenni In caso di separazione o divorzio di due genitori, un giudice può stabilire la disposizione di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non ...

L’ex che ha rinunciato al lavoro ha diritto all’assegno?

Più volte, la giurisprudenza si è pronunciata sull’opportunità di riconoscere il mantenimento all’ex che è ancora in grado di lavorare. Per ultima, l’ha fatto di recente la Cassazione, con una sentenz ...

