A Parigi è emergenza ospedali: 'Un ricoverato su due è per Covid'. Coprifuoco alle 21, carcere per i trasgressori (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Francia è ormai in piena emergenza per via della pandemia di coronavirus , arrivata alla sua seconda ondata. Il primo ministro Jean Castex ha detto oggi in conferenza stampa che il 46% dei letti di ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Francia; ormai in pienaper via della pandemia di coronavirus , arrivata alla sua seconda ondata. Il primo ministro Jean Castex ha detto oggi in conferenza stampa che il 46% dei letti di ...

