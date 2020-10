Whirlpool | sindacati | stato agitazione e sciopero 22-23 ottobre

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fim, Fiom e Uilm proclamano lodiin tutti i siti dellae loil 22 e 23. Il coordinamento nazionale delle tre sigle sindacali esprime "la sua assoluta contrarietà alla perdurante decisone didi violare gli accordi sottoscritti nel 2018 al Mise, di chiudere il sito Napoli e di depauperare progressivamente le competenze e le assegnazioni produttive italiane".Il sindacato "farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per contrastare le decisioni della multinazionale, rese ancora più odiose dal recente aumento della domanda di elettrodomestici che sta determinando diffusi aumenti della produzione in tutti gli stabilimenti - dicono Fim, Fiom e Uilm - ma per vincere la battaglia occorre che anche le ...