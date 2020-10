Totti e lo straziante addio a papà Enzo, “Vorrei ancora sentire la tua voce, grazie per essere stato sempre un padre, eri e sarai per sempre il mio orgoglio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un amore grande quello tra padre e figlio. Francesco Totti, uno dei giocatori simbolo italiani e bandiera della Roma, ha perso il suo papà. Papà Enzo, soprannominato “lo sceriffo” è morto dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Papà Enzo è stato ricoverato allo Spallanzani e ha lottato contro il virus per 10 lunghi giorni. Da solo senza poter contare sul conforto e l’aiuto di tutti i suoi parenti. Enzo Totti è morto lo scorso lunedì oggi si sono svolti i suoi funerali. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un amore grande quello trae figlio. Francesco, uno dei giocatori simbolo italiani e bandiera della Roma, ha perso il suo papà. Papà, soprannominato “lo sceriffo” è morto dopo aver scoperto dipositivo al Coronavirus. Papàricoverato allo Spallanzani e ha lottato contro il virus per 10 lunghi giorni. Da solo senza poter contare sul conforto e l’aiuto di tutti i suoi parenti.è morto lo scorso lunedì oggi si sono svolti i suoi funerali. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, ...

