Salvo sconvolto a Temptation Island | La comunicazione importante di Alessia Marcuzzi

Ultime Notizie dalla rete : Salvo sconvolto

Continua il percorso di Salvo e Francesca a Temptation Island, fatto di ostacoli che sembrano diventare ogni giorno più grandi. La situazione sta sfuggendo di mano, la ragazza continua ad essere ...Laura Salvo ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un incidente sulle strade del Portogallo con il compagno di gara Miquel Socias. L'auto è finita fuori pista e per la Salvo non c'è stato n ...