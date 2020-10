Maxi focolaio in un convento: morte 5 suore e 68 contagiati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Un Maxi-focolaio esploso nel convento delle pianzoline di Mortara, in provincia di Pavia, ha portato alla morte ben 5 suore nel giro di poche ore Un Maxi-focolaio è esploso nel convento Immacolata Regina Pacis del ''centro sociale di Mortara, in provincia di Pavia, portando alla morte ben 5 suore pianzoline nel giro di pochissimi giorni. Soltanto una delle ecclesiaste è riuscita a sottrarsi alla morsa letale del virus che, all'interno della struttura, ha fatto segnare ben 56 contagi tra le ospiti anziane e le religiose. Altri 12 casi positivi segnalati alle autorità, riconducibili allo stesso cluster, coinvolgerebbero altrettanti operatori assistenziali impegnati nel ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Unesploso neldelle pianzoline di Mortara, in provincia di Pavia, ha portato allaben 5nel giro di poche ore Unè esploso nelImmacolata Regina Pacis del ''centro sociale di Mortara, in provincia di Pavia, portando allaben 5pianzoline nel giro di pochissimi giorni. Soltanto una delle ecclesiaste è riuscita a sottrarsi alla morsa letale del virus che, all'interno della struttura, ha fatto segnare ben 56 contagi tra le ospiti anziane e le religiose. Altri 12 casi positivi segnalati alle autorità, riconducibili allo stesso cluster, coinvolgerebbero altrettanti operatori assistenziali impegnati nel ...

