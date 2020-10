Massimo Amato entra a far parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’avvocato Massimo Amato entra a far parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli. Il professionista campano svolge da anni l’attività di magistrato onorario: attualmente in servizio a Benevento, è stato giudice anche a Isernia e Venafro, in Molise, e a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L'articolo Massimo Amato entra a far parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’avvocatoa fardellad’Appello di. Il professionista campano svolge da anni l’attività di magistrato onorario: attualmente in servizio a Benevento, è stato giudice anche a Isernia e Venafro, in Molise, e a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L'articoloa fardellad’Appello diproviene da Ildenaro.it.

DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Come capo dello Stato ha conferito l'incarico a sei presidenti del Consiglio: Giuliano Amato C… - sigma_tao : la divina commedia insegna Come capo dello Stato ha conferito l'incarico a sei presidenti del Consiglio: Giuliano… - salvatorino860 : @marcoazzi66 Coprifuoco, feste vietate, cerimonie con massimo 30 persone, gite scolastiche sospese e il tuo amato calcetto - helma_marisa : @giampieffe @ciavarrini2 Il massimo del comodino, ma lui lo rinnega, dice che è di Guenda il poveretto....lui è ama… - massimo_mat : @GuidoCrosetto @azangrillo Da La stampa: Forza Italia: terremoto in Piemonte si autosospendono in 100. Napoli: “Zan… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Amato Massimo Amato entra a far parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli Il Denaro Il dolore de La Regione: "Se lo è portato via quella montagna che lui profondamente amava, al pari della scrittura"

Bertagni: "So che da qualche parte sei a sorridere di noi rimasti qui a non farcene una ragione". Caratti: "Persona di grande sensibilità, quella di chi pone le domande giuste e scomode, per sé e per ...

Luoghi immaginari dei film: il sogno dei viaggiatori

La contea e Gran Burrone Gli amanti della saga del Signore degli anelli pagherebbero oro per vivere nella calma e tranquilla Contea, un luogo dove tutti sono allegri e mangiano costantemente. Un ...

Bertagni: "So che da qualche parte sei a sorridere di noi rimasti qui a non farcene una ragione". Caratti: "Persona di grande sensibilità, quella di chi pone le domande giuste e scomode, per sé e per ...La contea e Gran Burrone Gli amanti della saga del Signore degli anelli pagherebbero oro per vivere nella calma e tranquilla Contea, un luogo dove tutti sono allegri e mangiano costantemente. Un ...