Ieo: 'Non abbassare la guardia, i malati meno gravi possono reinfettarsi più facilmente (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle persone che hanno avuto una forma di meno grave, il livello di anticorpi prodotti dal sistema immunitario per combattere il virus si dimezza entro un mese dalla guarigione. Questo rapido declino ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle persone che hanno avuto una forma digrave, il livello di anticorpi prodotti dal sistema immunitario per combattere il virus si dimezza entro un mese dalla guarigione. Questo rapido declino ...

