“E’ morto Gianfranco De Laurentiis” | l’annuncio del giornalista di RaiSport Antinelli

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’a 81 anniDe Laurentiis, volto storico del giornalismo sportivo della Rai. Aveva condotto tra le altre cose Domenica Sprint (per 9 anni, fino al 1996) in alcune edizioni con Antonella Clerici, la Domenica Sportiva e soprattutto Dribbling, lo storico rotocalco del sabato. Molto legato alle trasmissioni di Formula1, era stato direttore della Tgs, la Testata giornalistica sportiva della Rai per un anno, dal 1993 al 1994. Ad annunciare la morte di De Laurentiis è stato Alessandro, cronista sportivo della Rai: “Il mio primo maestro in Rai è statoDe Laurentiis – ha scritto su twitter – Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai ...