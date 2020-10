Condividere la posizione in Google Maps, in tempo reale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Google Maps su Android e su iPhone possiamo sfruttare una funzionalità poco nota al grande pubblico e davvero utile in diverse occasioni: possiamo infatti Condividere la posizione in tempo reale, con amici, parenti o con chiunque vogliamo. Già prima era possibile Condividere la posizione di un luogo o del posto in cui ci troviamo usando Google Maps, ma in modo statico, ossia inviando semplicemente le coordinate. La nuova funzione invece permette di essere tracciati volontariamente, così da far conoscere tutti i nostri spostamenti alle persone di fiducia (basta pensare ad un minore che va fuori casa e vuole far conoscere la propria posizione ai genitori). In questa guida vi ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Insu Android e su iPhone possiamo sfruttare una funzionalità poco nota al grande pubblico e davvero utile in diverse occasioni: possiamo infattilain, con amici, parenti o con chiunque vogliamo. Già prima era possibileladi un luogo o del posto in cui ci troviamo usando, ma in modo statico, ossia inviando semplicemente le coordinate. La nuova funzione invece permette di essere tracciati volontariamente, così da far conoscere tutti i nostri spostamenti alle persone di fiducia (basta pensare ad un minore che va fuori casa e vuole far conoscere la propriaai genitori). In questa guida vi ...

