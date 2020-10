Conchata Ferrell | è scomparsa Berta di Due Uomini e mezzo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Purtroppo, celebre per aver recitato nella sitcom Due, è passata a miglior vita qualche giorno fa. La donna si è spenta all’età di 77 anni presso il Sherman Oaks Hospital. Era stata, infatti, ricoverata nel maggio scorso a causa di un infarto. da allora, perciò, si trovava nel reparto di terapia intensiva della struttura. Secondo quanto riportato, già lo scorso anno era stata portata nell’ospedale e le era stata diagnosticata un’infezione renale che l’aveva portata alla dialisi. Tra i suoi ruoli, ovviamente, non c’è solo quello diin Due. La sua carriera, infatti, ha avuto inizio nel 1974. In quell’anno ha esordito con una parte da guest ...