Calcio: Zampa, con soluzione Nba squadre non starebbero così (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "La capacità di tenuta dipende dai comportamenti", per questo "se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre di Calcio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "La capacità di tenuta dipende dai comportamenti", per questo "se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi ledi...

Coronavirus, Zampa: "Se la Serie A continua così, giocano le giovanili"

