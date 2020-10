Brescia, mezzo chilo di cocaina in casa dell'incensurato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) mezzo chilo di cocaina in casa, 14 dosi nascoste in macchina, pronte a essere smerciate. Sono i quantitativi recuperati dalla polizia locale nel corso di un'operazione antidroga che ha portato all'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020)diin, 14 dosi nascoste in macchina, pronte a essere smerciate. Sono i quantitativi recuperati dalla polizia locale nel corso di un'operazione antidroga che ha portato all'...

bianca_caimi : RT @dpdarete4: Aida era sola in mezzo ad una strada a prendersi cura dei suoi cuccioli. Ora che sono stati salvati e hanno trovato una casa… - QBravetta : RT @dpdarete4: Aida era sola in mezzo ad una strada a prendersi cura dei suoi cuccioli. Ora che sono stati salvati e hanno trovato una casa… - dpdarete4 : Aida era sola in mezzo ad una strada a prendersi cura dei suoi cuccioli. Ora che sono stati salvati e hanno trovato… - marioassirelli : ???? Brescia, spacciatore in manette: aveva mezzo chilo di coca e 10.000 euro in contanti - Emergenza24 : RT @LuceverdeRadio: ??#autostrade #incidente - A4 Milano-Venezia in entrata ad Agrate > Brescia ????coinvolti un'auto e un mezzo pesante #… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia mezzo Cistana operato: 2 mesi e mezzo di stop Brescia Oggi Da Sabbiadoro a Pineta e fino a Riviera scaricati una trentina di sanitari

Abbandono di rifiuti ingombranti La rabbia dell’assessore Ciubej: un episodio di inciviltà che lascia senza parole e non è il solo caso ...

Taglia albero, colpisce il fratello

Tanta paura ieri pomeriggio sui monti valsabbini per un incidente avvenuto nel corso dell'abbattimento di un albero nei pressi di un fienile in località Parso Basso ...

Abbandono di rifiuti ingombranti La rabbia dell’assessore Ciubej: un episodio di inciviltà che lascia senza parole e non è il solo caso ...Tanta paura ieri pomeriggio sui monti valsabbini per un incidente avvenuto nel corso dell'abbattimento di un albero nei pressi di un fienile in località Parso Basso ...