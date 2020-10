"Assurdo e offensivo". Cacciari bombarda Conte in diretta dalla Berlingue: anche lui è "stufo" del governo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Un delirio normativistico Assurdo". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, non usa mezzi termini e stronca su tutta la linea il governo di Giuseppe Conte, all'indomani dell'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus. "Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone - spiega il filosofo, riguardo al decreto che sconsiglia feste private e assembramenti in casa -. Tra l'altro chi può controllare? Io sono stufo. Sono un animale razionale e vorrei essere trattato come tale.". Secondo punto: "Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell'estate. Cosa è stato fatto in questi mesi? Non bastano i posti in terapia intensiva. I controlli vanno fatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Un delirio normativistico". Massimo, ospite di Biancar a #Cartabianca, non usa mezzi termini e stronca su tutta la linea ildi Giuseppe, all'indomani dell'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus. "Mi sembradire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone - spiega il filosofo, riguardo al decreto che sconsiglia feste private e assembramenti in casa -. Tra l'altro chi può controllare? Io sono. Sono un animale razionale e vorrei essere trattato come tale.". Secondo punto: "Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell'estate. Cosa; stato fatto in questi mesi? Non bastano i posti in terapia intensiva. I controlli vanno fatti ...

