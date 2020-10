Aiuti di Stato, CNA: proroga di 6 mesi non basta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – La proroga di sei mesi e l’ampliamento del quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato decisa ieri dalla Commissione Europea rappresenta un positivo passo in avanti, ma insufficiente. È quanto sottolinea la CNA che spiega in una nota di aver chiesto una deroga di almeno 12 mesi considerando che è impossibile prevedere la durata degli effetti socio-economici della pandemia. “Artigiani e piccole imprese sono i più colpiti dalla profonda crisi ed è purtroppo ragionevole ipotizzare che il bisogno del sostegno pubblico (moratoria e garanzie sui prestiti) dovrà essere garantito ancora a lungo”, sottolinea l’organizzazione. Intanto CNA auspica che l’Eba segua l’orientamento della Commissione Europea ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ladi seie l’ampliamento del quadro temporaneo suglididecisa ieri dalla Commissione Europea rappresenta un positivo passo in avanti, ma insufficiente. È quanto sottolinea la CNA che spiega in una nota di aver chiesto una deroga di almeno 12considerando che è impossibile prevedere la durata degli effetti socio-economici della pandemia. “Artigiani e piccole imprese sono i più colpiti dalla profonda crisi ed è purtroppo ragionevole ipotizzare che il bisogno del sostegno pubblico (moratoria e garanzie sui prestiti) dovrà essere garantito ancora a lungo”, sottolinea l’organizzazione. Intanto CNA auspica che l’Eba segua l’orientamento della Commissione Europea ...

