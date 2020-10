Age of Empires III: Definitive Edition - recensione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le edizioni remaster sono un interessante fenomeno. Da una parte ci riconsegnano, impacchettati in una forma moderna e (quasi sempre) scintillante, capolavori del passato; dall'altro portano ancora più all'estremo i problemi di scarsa originalità e reiterazione di serie che ben conosciamo. Il settore, in generale, difficilmente premia gli sviluppatori che si prendono rischi e che scelgono la strada nuova rispetto alla vecchia; e andare a ripescare IP antiche per far leva su nostalgia e ricordi benevoli, certo non aiuta in questo senso.Microsoft, tramite Xbox Game Studios, si sta impegnando a riportare l'intera serie di Age of Empires ai fasti del passato. Iniziativa lodevole da un lato (visto che si tratta di un RTS che ha fatto la storia del genere e che ha avuto un successo indiscutibile), e discutibile dall'altro, visto che gli RTS nel frattempo si sono ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le edizioni remaster sono un interessante fenomeno. Da una parte ci riconsegnano, impacchettati in una forma moderna e (quasi sempre) scintillante, capolavori del passato; dall'altro portano ancora più all'estremo i problemi di scarsa originalità e reiterazione di serie che ben conosciamo. Il settore, in generale, difficilmente premia gli sviluppatori che si prendono rischi e che scelgono la strada nuova rispetto alla vecchia; e andare a ripescare IP antiche per far leva su nostalgia e ricordi benevoli, certo non aiuta in questo senso.Microsoft, tramite Xbox Game Studios, si sta impegnando a riportare l'intera serie di Age ofai fasti del passato. Iniziativa lodevole da un lato (visto che si tratta di un RTS che ha fatto la storia del genere e che ha avuto un successo indiscutibile), e discutibile dall'altro, visto che gli RTS nel frattempo si sono ...

HDblog : Xbox Game Pass, tutte le novità in arrivo: c'è anche Age of Empires III DE - Eurogamer_it : Imperi e nostalgia nella nostra recensione di Age of Empires III: Definitive Edition. - bot_naps : Il grande demente di Tiablo ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - bot_naps : Il grande down di Giulio ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass di ottobre: in arrivo Age of Empires 3 DE, Supraland e altri giochi -